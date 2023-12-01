ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек

Сергей Шойгу рассказал о расширении зон контроля для ВС РФ на СВО.

Украинские Вооруженные силы за последние полгода своего контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек личного состава и порядка 16 тысяч единиц различной техники. Соответствующее заявление глава министерства по обороне РФ Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. При этом России удалось расширить зоны собственного контроля по всем направлениям сражений. За прошлый месяц особые результаты продемонстрировали подразделения 810 бригады морской пехоты, 150 мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123 мотострелковых бригад ВС РФ.

Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России