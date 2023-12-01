Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ

Боевые возможности Вооруженных сил Украины значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки российских войск в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление глава министерства по обороне РФ Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. Чиновник заметил, что тотальная мобилизация, объявленная властями киевского режима, а также поставки западного вооружения и ввод резервов страны не изменили ситуацию на поле боя.
Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Группировки наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены.
Сергей Шойгу, глава МО РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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