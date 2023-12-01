Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ

В МО РФ оценили ход СВО.

Боевые возможности Вооруженных сил Украины значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки российских войск в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление глава министерства по обороне РФ Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. Чиновник заметил, что тотальная мобилизация, объявленная властями киевского режима, а также поставки западного вооружения и ввод резервов страны не изменили ситуацию на поле боя.

Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Группировки наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли.

Фото и видео: Минобороны России