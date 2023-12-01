Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли

Научно-производственное объединение имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой российское министерство по обороне планирует использовать в интересах Вооружённых сил России. Соответствующее заявление глава профильного ведомства Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами. Чиновник заметил, что специалисты сделают фотографии высокого разрешения.
В начале заслушаем, как НПО имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности.
Сергей Шойгу, глава МО РФ
Сергей Шойгу объявил, что на тематическом совещании будут обсуждаться возникающие в ходе работы вопросы и пути их решения.
Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки.
Фото и видео: Минобороны России
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