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Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки

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Глава МО РФ оценил подготовку к военным учениям в стране.

В зоне проведения специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы к текущему моменту завершены в полном объеме. Соответствующее заявление глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. Чиновник пояснил, что в ходе боевой подготовки живой силы армии в течение года будет организован ряд учений и маневров. Известно, что около 20 таких мероприятий будут проводиться с участием зарубежных специалистов, а четыре - в рамках ШОС и ОДКБ.

С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.

Сергей Шойгу, глава МО РФ

Шойгу: система ПВО ОДКБ фактически создана.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военные учения, минобороны, сво, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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