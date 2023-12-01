Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки

Глава МО РФ оценил подготовку к военным учениям в стране.

В зоне проведения специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов для боевой подготовки, на двух из которых работы к текущему моменту завершены в полном объеме. Соответствующее заявление глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. Чиновник пояснил, что в ходе боевой подготовки живой силы армии в течение года будет организован ряд учений и маневров. Известно, что около 20 таких мероприятий будут проводиться с участием зарубежных специалистов, а четыре - в рамках ШОС и ОДКБ.

С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Шойгу: система ПВО ОДКБ фактически создана.

Фото и видео: Минобороны России