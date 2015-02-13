Шойгу: система ПВО ОДКБ фактически создана

По его словам, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств ОДКБ.

Система ПВО стран-членов ОДКБ фактически создана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств ОДКБ. Шойгу отметил, что систему оформят документально, если потребуется. Также глава Минобороны заявил ,что система ПВО создана на двустороннем уровне.

Ранее Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане.

Видео: Минобороны России