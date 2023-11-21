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Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане

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По его словам, российские корабли совершили более 50 походов и прошли свыше 200 тысяч морских миль.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане. Об этом он заявил на заседании коллегии военного ведомства.

По словам Шойгу, российские корабли совершили более 50 походов и прошли свыше 200 тысяч морских миль. Также министр обороны добавил, что интенсивность боевой подготовки флотов в нынешнем году увеличилась в 1,2 раза. Он подчеркнул, что была продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ за ноябрь потеряли свыше 13 700 военных.

Видео: Минобороны России

Теги: корабли, минобороны россии, мировой океан, нато, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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