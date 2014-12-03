Шойгу: ВСУ за ноябрь потеряли свыше 13 700 военных

Он также заявил, что большинство украинских военных сдаются в плен.

Вооруженные силы Украины за ноябрь потеряли свыше 13 700 военных. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, российская армия продолжает снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях. Он добавил, что в число потерь противника за месяц также вошло порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники. Также Шойгу заявил, что большинство украинских военных сдаются в плен.

Ранее Шойгу заявил, что Россия и Китай не создают военный блок.

Видео: Минобороны России