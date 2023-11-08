Шойгу: Россия и Китай не создают военный блок

Глава МО РФ встретился в Москве с Чжаном Юся.

Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. Соответствующее заявление сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу на рабочих переговорах в Москве с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. Чиновник добавил, что в рамках обсуждений будут затронут темы двустороннего сотрудничества в военной отрасли, а также состоится обмен мнениями по международной повестке.

Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. Убежден, встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Напомним, что перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации. В мероприятии были задействованы бойцы из почетного караула и оркестра. Также перед встречей Сергей Шойгу показал высокопоставленным иностранным гостям расположенную в здании картину, на которой изображены представители союзных войск по Второй мировой войне на фоне поверженного Рейхстага.

Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо.

Фото и видео: Минобороны России