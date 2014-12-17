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Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо

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Глава МО РФ встретился с африканским генералом Кассумом Кулибали.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу провел переговоры со своим иностранным  коллегой из Буркина-Фасо, бригадным генералом Кассумом Кулибали. Генерал армии РФ поблагодарил гостя за оперативное прибытие в страну. Визит осуществлен в целях  формирования межведомственной делегации по работе, священной с наращиванием взаимодействия в оборонной сфере и в экономике. В рамках общения стороны обсудили военное сотрудничество. Шойгу и Кулибали смогли договориться о наращивании российско-буркинийских связей в сфере защиты.

Отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику. Переговоры, которые мы сейчас проводим, являются настоящей практической фазой.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

В ВС РФ поздравили коллегу с присвоением очередного воинского звания бригадного генерала. Сергей шойгу пожелал иностранцу, чтобы реь не шла о последнем профессиональном звании в его военной карьере.

МО РФ заявило, что ВСУ потеряли до 70 военных и танк на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: африка, буркина-фасо, генерал, кассум кулибали, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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