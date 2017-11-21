МО РФ заявило, что ВСУ потеряли до 70 военных и танк на южнодонецком направлении

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции составили до 70 человек личного состава, а также танк, две бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ у Угледара и Старомайорского в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Офицер заметил, что боевые задачи реализованы при поддержке артиллерии и авиации.

...Нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России