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ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ на запорожском направлении

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Вооруженные силы Украины в течение последних суток потеряли на запорожском направлении до 60 человек личного состава и три  боевые бронированные машины. Также в ходе контрбатарейной борьбы у противника поражены артиллерийская система М777 американского производства и буксируемая гаубица М119. Соответствующей информацией во время  выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 ноября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт заметил, что бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ.

Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое.

Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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