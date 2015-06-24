Россия отвергает диктат и давление со стороны США, заявил Шойгу

Сергей Шойгу обсудил сферу безопасности с коллегой из Никарагуа.

Москва отвергает диктат и политическое давление со стороны американцев и других западных стран, поэтому совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать их угрозам. Соответствующее заявление в ходе выступления на переговорах с иностранным коллегой, главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. В рамках рабочего общения чиновник предложил предметно обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях.

Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с США от дипломатии к шантажу и угрозам. С единомышленниками будем эобращать внимание на недопустимость подобного поведения. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество на международной арене по широкому кругу вопросов, имеющих взаимный национальный интерес. При этом РФ и Никарагуа придерживаются единых позиций по ключевым вопросам в глобальной и региональной безопасности.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-М2".

Фото и видео: Минобороны России