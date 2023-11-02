Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-М2"

Артиллеристы уничтожают самолеты, вертолеты, баллистические ракеты и беспилотники противника на дальних дистанциях.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ЗРК "Тор-М2" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы обеспечивают противовоздушную оборону на Купянском направлении. Расчеты уничтожают самолеты, вертолеты, баллистические ракеты и беспилотники противника на дальних дистанциях. В военном ведомстве отметили, что за прошедший месяц российские расчеты ПВО уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения.

Ранее Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию.

Видео: Минобороны России