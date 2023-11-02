  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
230
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-М2"

0 0

Артиллеристы уничтожают самолеты, вертолеты, баллистические ракеты и беспилотники противника на дальних дистанциях.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ЗРК "Тор-М2" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы обеспечивают противовоздушную оборону на Купянском направлении. Расчеты уничтожают самолеты, вертолеты, баллистические ракеты и беспилотники противника на дальних дистанциях. В военном ведомстве отметили, что за прошедший месяц российские расчеты ПВО уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения.

Ранее Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор-м2, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии