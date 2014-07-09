Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию. Об этом он заявил в ходе тематического селекторного совещания.
По словам главы Минобороны, более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации данного оружия в 2023 году. Он подчеркнул, что часть из них отправится в зону спецоперации.
Широкое применение в ходе спецоперации высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Ранее Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации.
Видео: Минобороны России
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