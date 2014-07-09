Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации данного оружия в 2023 году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию. Об этом он заявил в ходе тематического селекторного совещания.

По словам главы Минобороны, более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации данного оружия в 2023 году. Он подчеркнул, что часть из них отправится в зону спецоперации.

Широкое применение в ходе спецоперации высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации.

Видео: Минобороны России