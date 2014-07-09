Министр обороны РФ Серей Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации. Об этом он рассказал на тематическом селекторном совещании.
Шойгу отметил, что российские подразделения продвигаются вперед и занимают более выгодные рубежи и позиции. Он подчеркнул, что в ходе боев отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады. Также глава Минобороны заявил, что успешно действуют расчеты противовоздушной обороны.
Ранее Шойгу заявил, что российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов.
Видео: Минобороны России
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