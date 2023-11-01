Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу

Глава М РФ раскрыл число ликвидированных на СВО ракет ATACMS.

За прошедший месяц российская противовоздушная система по обороне уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника в ходе проведения специальной военной операции, в том числе 37 самолетов и шесть тактических американских ракет ATACMS. Соответствующее заявление глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. Чиновник заметил, что армия киевского режима терпит поражение на поле боя, несмотря на все военные поставки от стран коллективного Запада и новых вооружений НАТО. Глава МО РФ полагает, что отечественные ПВО способны сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.

Уничтожено свыше тысячи четырехсот средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Безуспешные атаки ВСУ приводят к их большим потерям, сообщил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России