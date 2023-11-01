Безуспешные атаки ВСУ приводят к их большим потерям, сообщил Шойгу

Сергей Шойгу оценил оперативную ситуацию на СВО.

Вооруженные силы Украины отчаянно и безуспешно пытаются атаковать Россию на запорожском, донецком и херсонском направлениях в зоне проведения специальной военной операции, однако это решение приводит к еще большим потерям в рядах армии киевского режима. Соответствующее заявление глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. Чиновник пояснил, что резервы противника истощаются и растет уровень деморализации в личном составе.

ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Сергей Шойгу, глава МО РФ

В группировке "Юг" заявили об ударах по ВСУ в районе Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России