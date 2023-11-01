Безуспешные атаки ВСУ приводят к их большим потерям, сообщил Шойгу

Вооруженные силы Украины отчаянно и безуспешно пытаются атаковать Россию на запорожском, донецком и херсонском направлениях в зоне проведения специальной военной операции, однако это решение приводит к еще большим потерям в рядах армии киевского режима. Соответствующее заявление глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. Чиновник пояснил, что резервы противника истощаются и растет уровень деморализации в личном составе.
ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии.
Сергей Шойгу, глава МО РФ
В группировке "Юг" заявили об ударах по ВСУ в районе Артемовска.
Фото и видео: Минобороны России
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