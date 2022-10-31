В группировке "Юг" заявили об ударах по ВСУ в районе Артемовска

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции совершили удары по позициям Вооруженных сил Украины в районе города Артемовска (украинское название населенного пункта - Бахмут). Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт подчеркнул, что также огневое поражение наносилось по скоплениям военной техники и живой силы противника, размещенных вблизи Клещеевки и Курдюмовки. ВС лишились порядка 170 человек личного состава, пяти единиц бронированной техники, семи гаубиц, трех танков, двух реактивных систем залпового огня и пяти минометов. Техника ВСу находилась около Дылеевки, Спорного, Раздоловки, Андреевки и Серебрянки.

При поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп из 79-й аэромобильной бригады ВСУ. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ОТРК "Искандер".

Фото и видео: Минобороны России