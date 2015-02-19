  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
41
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ОТРК "Искандер"

0 0

Артиллеристы наносят удар по объектам военной инфраструктуры украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ОТРК "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удар по объектам военной инфраструктуры украинских войск. Отмечается, что ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство. Также в военном ведомстве заявили, что ОТРК по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, отрк искандер
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии