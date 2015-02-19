Минобороны показало кадры боевой работы расчета ОТРК "Искандер"

Артиллеристы наносят удар по объектам военной инфраструктуры украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ОТРК "Искандер" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удар по объектам военной инфраструктуры украинских войск. Отмечается, что ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство. Также в военном ведомстве заявили, что ОТРК по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области.

Видео: Минобороны России