Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении более 140 человек личного состава и 2 самоходные артиллерийские установки (САУ) Paladin американского производства. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт пояснил, что боевые миссии выполнены при помощи артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем.

... Отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили 5 боевых бронированных машин, 6 пикапов... Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России