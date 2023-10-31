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Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении более 140 человек личного состава и 2 самоходные артиллерийские установки (САУ) Paladin американского производства. Соответствующей информацией во время  выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт пояснил, что боевые миссии выполнены при помощи артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем.

... Отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили 5 боевых бронированных машин, 6 пикапов...

Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, минобороны, работино, роман кодрян, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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