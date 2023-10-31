Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки на южнодонецком направлении составили до 160 человек личного состава. Российские бойцы из "Восточной" группировки сил нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад ВСУ вблизи Угледара и Старомайорского на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии, армейской и оперативно-тактической авиации.

... Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Потери ВСУ за день составили две боевые бронированные машины, несколько единиц автомобильной техники, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Минобороны РФ сообщило об уничтожении танков Leopard на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России