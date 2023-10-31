Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Бойцы подразделений "Западной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении отразили пять атак Вооруженных сил Украины и ликвидировали два танка Leopard. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

При поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Потери ВСУ составили до 60 человек личного состава, четыре танка, из них два Leopard немецкого производства, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".

В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России