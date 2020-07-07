Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции составили до 170 человек личного состава, три танка и две боевых машины пехоты Bradley американского производства, три бронированные машины и две единицы автомобильной техники. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка в ДНР. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Во время контрбатарейной борьбы ликвидированы гаубицы: М198 и М119 производства США, орудия Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, САУ "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град".

Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ.

Фото и видео: Минобороны России