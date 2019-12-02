Игорь Кириллов оценил сотрудничество Запада с киевским режимом.

Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом". Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт пояснил, что российское министерство по обороне обладают сведениями о том, что в тренинге были задействованы чиновники из киевского режима, сотрудники СБУ, представители западных некоммерческих структур (НКО).

Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом" Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

США хотят возобновить работу биообъектов на Украине, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России