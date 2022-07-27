Игорь Кириллов рассказал о переносе проектов США в различные регионы мира.

Американские власти сохраняют контроль над некоторыми украинскими биологическими объектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения регионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт заметил, что Вашингтон ранее был вынужден ограничить свое военно-биологическое присутствие на территории Украины, поэтому частично незавершенные проекты перенеслись в Африку, Юго-Восточную Азию и Восточную часть Европы.

Факт реализации американских "научных программ" на Украине в январе 2023 года подтвердил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби. Более того, американская администрация сохраняет контроль.... рассчитывая возобновить их деятельность. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

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Фото и видео: Минобороны России