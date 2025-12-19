Дипломат МИД РФ Олег Постников заявил, что Москва продолжает настойчиво добиваться разъяснений.

Россия вновь потребовала от Соединённых Штатов и Украины предоставить разъяснения и урегулировать вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на украинской территории. Об этом 4 января заявил РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность. Олег Постников, директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями

Он подчеркнул, что Москва до сих пор не получила должной реакции, хотя проблема остаётся актуальной. Напомним, в августе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские эксперты начали проявлять интерес к теме биолабораторий США на Украине только после того, как Россия неоднократно поднимала этот вопрос на международной арене. Она указывала, что деятельность Пентагона на Украине нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

