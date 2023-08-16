В том числе прорабатывается усиления патогенных свойств возбудителей опасных болезней человека и животных.

США могут проводить полный комплекс работ с патогенами, которые относятся к компонентами биологического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Руководитель подчеркнул, что накопленная экспериментальная база американского института инфекционных болезней сухопутных войск позволяет США проводить глобальный мониторинг биологической обстановки и работать с компонентами биооружия. В том числе, по словам Кириллова, прорабатывается усиления патогенных свойств возбудителей опасных болезней человека и животных.

Вспышка лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в Уганде, Кении, Гвинее, Либерии стала поводом значительного расширения присутствия сотрудников института инфекционных болезней сухопутных войск США в этих африканских странах для получения образцов живых вирусов смертельно опасных заболеваний. Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ

Ранее мы сообщили о том, что интересные Пентагону болезни распространяются.

Видео: Минобороны РФ