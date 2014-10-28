Алексей Ртищев указал на техногенную катастрофу, которая может произойти по вине ВСУ в регионе.

В случае радиационной аварии на украинской территории заражены будет не только сама страна, но также и европейский регион. Соответствующее заявление сделал от 12 декабря в ходе брифинга с журналистами от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт объявил прессе, что согласно прогнозу государственной службы по чрезвычайным ситуациям от киевского режима, в случае радиационной аварии на российско-украинской государственной границе заражению подвергнется лишь РФ.

Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров. Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

В Москве добавили, что ВСУ использует химические предприятия в качестве техногенного щита. Украина не считается с возможными рисками для ирного населения. Алексей Ртищев заметил, что таким образом соседнее государство следует негуманным принципам "выжженной земли" в своем стремлении сражаться до последнего украинца.

МО РФ: ВСУ применяют запрещенный хлорпикрин в ДНР и ЛНР.

