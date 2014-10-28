МО РФ: ВСУ применяют запрещенный хлорпикрин в ДНР и ЛНР

Алексей Ртищев раскрыл ряд случаев, которые подтверждены российским министерством по обороне.

Вооруженные силы Украины применяют запрещенный хлорпикрин на территории Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующее заявление сделал от 12 декабря в ходе брифинга с журналистами от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт указал, что военнослужащие обнаружили в Белгородской области тайники противника со взрывными устройствами. В их состав входили боевое отравляющее вещество CS и хлорпикрин.

ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом CS американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона. Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

Напомним, что в текущем году аналогичные попытки были отмечены в ДНР и ЛНР. Тайники со взрывными устройствами, содержащими вещество CS и хлорпикрин, выявлены в населенным пункте Ракитное Белгородской области.

Фото и видео: Минобороны России