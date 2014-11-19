На объекте первого класса опасности находятся румынские наемники.

Киевский режим разместил легионеров и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территории Одесского припортового завода. Соответствующее заявление сделал от 12 декабря в ходе брифинга с журналистами от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт уточнил, что в сентябре 2025 года начальник местного предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники. В результате военнослужащие установили факт нахождения там иностранных наемников и РСЗО.

В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников - граждан Румынии - и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное. Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

Известно, что в случае нанесения огневого поражения в Одесском припортовом заводе, та произойдет разлив более 200 тонн жидкого аммиака, что приведет к техногенной катастрофе во всем регионе.

Фото и видео: Минобороны России