Алексей Ртищев сообщил о найденных технических материалах по украинским дронам.

Документы Вооруженных сил Украины к "Бабе-яге" включают в себя использование артиллерийских снарядов с химическим оружием. Соответствующее заявление сделал от 12 декабря в ходе брифинга с журналистами от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт сообщил, что такие материалы находились в пункте беспилотными системами ВСУ, уничтоженном 9 декабря в ходе наступления ВС РФ на времевском направлении в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области. Представитель МО РФ публично предоставил прессе документы по техническим требованиям к БПЛА.

Данные документы согласованы в 2024 году с Национальной гвардией Украины. В соответствии с пунктом 39 технических требований, БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных, цитата: "нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами". Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

Эксперт обратил внимание СМИ на то, что указанный документ согласован с украинским министерством по экономике по вопросу соответствия национальному законодательству. Алексей Ртищев уточнил, что таким образом Киев открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ, несмотря на существующие требования в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

МО РФ: Киев пытался ударить по химпредприятиям в Великом Новгороде и Россоши.

