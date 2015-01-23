  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Западной Европе в бытовом газе нашли канцероген
Сегодня, 12:41
130
lesjasap

В ряде стран фиксируется значительное наличие бензола в бытовом газе.

В нескольких городах Западной Европы в бытовом газе выявлен высокий уровень содержания бензола. Соответствующие данные приводят американские эксперты из некоммерческого исследовательского института PSE Healthy Energy. Специалисты пояснили, что указанное вещество может быть причиной онкологии. В профильной структуре отметили, что 72 образца бытового газа были получены на территории Великобритании, Италии и Нидерландов.

Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы <…> Это вещество <…> связано с лейкемией и другими долгосрочными неблагоприятными последствиями для здоровья и заболеваниями.

Фото: pxhere.com

Теги: бензол, бытовой газ, великобритания, газ, европа, италия, нидерланды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии