Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала болезненным отказ от российского газа. Об этом она заявил на выступлении в парламенте Австралии.

По словам фон дер Ляйен, рост цен на топливо является болезненным для европейских граждан. Она подчеркнула, что Европа переосмысливает свою зависимость от российского газа. Глава ЕК предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралия была бы вынужденна одновременно прекратить продажу железной руды.

Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года. В определенном смысле именно это нам пришлось сделать в Европе. Российский газ под запретом буквально за одну ночь Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Ранее фон дер Ляйен исключила закупки газа из РФ даже в случае отключений энергии в ЕС.

