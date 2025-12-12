Алексей Ртищев рассказал о военной помощи коллективного Запада в средствах защиты от химоружия для ВСУ.

Страны-члены Североатлантического военного альянса с начала специальной военной операции поставили на украинскую территорию более 280 тысяч общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов. В текущем году власти из киевского режима дополнительно запросил у западных союзников свыше 200 тысяч противогазов и костюмов химической защиты, а также свыше 160 тысяч индивидуальных дозиметров. Соответствующее заявление сделал от 12 декабря в ходе брифинга с журналистами от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

С момента начала специальной военной операции страны НАТО уже поставили на Украину более 280 тыс. общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тыс. комплектов антидотов и 20 тыс. тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

МО РФ: в случае радиационной аварии на Украине заражены будут она сама и Европа.

Фото и видео: Минобороны России