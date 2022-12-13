В МИД РФ рассказали о том, что потомки нацистов могли затаить обиду и хотят мести.

В Польше есть три категории людей, поддерживающих русофобию. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что проявления такого настроя проявляются в разрушении надгробий и памятников советским бойцам. Чиновница добавила, что аналогичные мероприятия фиксируются и на территории Чехии, других местах Европы. Она уверена в том, что власти пытаются "натаскать" общество на "расчеловечивание". Эта задача выполняется через СМИ, пуш-уведомления и спама. В МИД РФ считают, что ежедневно десятки местных СМИ работают в качестве пропагандистов или дезинформаторов для стран НАТО.

Во-первых, это делается по заказу. Просто есть люди, которые сохраняют – или от чистого сердца, или потому что это часть их работы…, то есть они занимаются созиданием. А есть те, кто занимается разрушением – на таких же основаниях…, отрабатывают заказ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Третьей категорией русофобов Мария Захарова назвала коллаборационистов и нацистов, у которых "тоже были семьи". В МИД пояснили, что на протяжении десятилетий эти родственники не могли поднять головы, так как это считалось в обществе неприличным. Некоторые из этих граждан покаялись, отказались от родственных контактов, посвятили себя "искуплению грехов предков". Однако остальные могли стиснуть зубы и ждать часа для мести.

А какой час настал? Уходит поколение тех, кто это видел, кто с оружием в руках отстаивал жизнь на этой планете – жизнь не как рабов фашизма и нацизма, не как людей, зомбированных на националистическую идею, а как свободных людей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова уверена, что неонацистскому режиму в Киеве придет конец.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik