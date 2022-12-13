Захарова уверена, что неонацистскому режиму в Киеве придет конец

В МИД РФ напомнила о едином историческом прошлом и настоящем Украины и России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила уверенность в том, что неонацистскому киевскому режиму придет конец. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Спикер выразила уверенность в том, что планы по искусственному взятию в заложник украинского народа тех, кто методами геббельсовской пропаганды пытается изменить местное общество и его национальную идентичность, не получится сбыться. В МИД РФ напомнили о том, что Россия имеет с Украиной единое историческое прошлое и настоящее.

Я уверена, у меня нет никаких сомнений, что неонацистскому безумию под руководством киевского режима придет конец. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: проведение встречи высокого уровня сторон зерновой сделки обсуждается.

Фото и видео: МИД России