Захарова: проведение встречи высокого уровня сторон зерновой сделки обсуждается

В МИД России рассказали о мероприятиях по черноморской инициативе.

Проведение встречи высокого уровня сторон международной зерновой сделки обсуждается, а сроки организации данного мероприятия окончательно не согласованы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период, действительно, обсуждается, сроки окончательно не согласованы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на территории Москве 5 мая пройдет очередной раунд переговоров иностранных делегаций с представителями ООН по вопросу реализации черноморской инициативы.

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Фото и видео: МИД России