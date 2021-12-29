Суд признал вину всех 22 участников группировки.

Преступное сообщество Lurk прекратило свое существование. Об этом рассказали представители Центра по общественным связям ФСБ. Сотрудники ведомства ликвидировали информационную инфраструктуру, которую злоумышленники использовали в незаконных целях. По решению Кировского районного суда в Екатеринбурге фигуранты расследования признаны виновными по частям 1 и 2 статьи 210, части 4 статьи 159.6, части 3 статьи 272, части 2 статьи 273 УК РФ. Речь идет об организации ОПГ и участии в нем, мошенничество в сфере компьютерных данных, неправомерном доступе к сведениям, распространении вредоносных программ.

В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество "Lurk" прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. ЦОС ФСБ

Сроки заключения получили 22 члена банды. Лидерами Lurk" считаются К. Козловский (получил 14 лет лишения свободы), И. Попов - 13 лет, Г. Кобыльский - 12 лет. Остальные члены преступного сообщества сядут в тюрьму на меньшие сроки. ОПГ обвинялась в хищении с помощью вредоносного ПО денежных средств со счетов жертв - клиентов финансовых учреждений.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

