Лидера хакерской группировки Lurk приговорили к 14 годам колонии

Суд в Екатеринбурге приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.
Суд постановил, что россиянин совместно с сообщниками, используя вредоносные компьютерные программы, получили доступ к сетям банков и крупных компаний и похитили с их счетов более одного миллиарда рублей.
Всего по этому делу проходят 22 человека, один из них находится в розыске. Остальные участники хакерской группировки Lurk получили от пяти лет и одного месяца колонии общего режима до 13 лет "строгача".
Сам же Козловский перед заседанием суда заявил представителям СМИ, что дело было сфабриковано, и в нем имеется множество несостыковок. По его словам, он выполнял задания сотрудников ФСБ России, которые курировали его деятельность.
Ранее дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге поступило в суд.
Видео: Telegram / SHOT, Mash
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