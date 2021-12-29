Лидера хакерской группировки Lurk приговорили к 14 годам колонии

Всего по делу проходят 22 человека, один находится в розыске.

Суд в Екатеринбурге приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.

Суд постановил, что россиянин совместно с сообщниками, используя вредоносные компьютерные программы, получили доступ к сетям банков и крупных компаний и похитили с их счетов более одного миллиарда рублей.

Всего по этому делу проходят 22 человека, один из них находится в розыске. Остальные участники хакерской группировки Lurk получили от пяти лет и одного месяца колонии общего режима до 13 лет "строгача".

Сам же Козловский перед заседанием суда заявил представителям СМИ, что дело было сфабриковано, и в нем имеется множество несостыковок. По его словам, он выполнял задания сотрудников ФСБ России, которые курировали его деятельность.

Ранее дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге поступило в суд.

Видео: Telegram / SHOT, Mash