Дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге поступило в суд

Пока что прокуратура разобралась только с одной обвиняемой.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении лекарственных препаратов из Городского клинического онкологического диспансера. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемая похитила лекарственные средства, которые предназначались для лечения пациентов онкологического химиотерапевтического отделения. Ущерб составил более 2 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой". С обвиняемой заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело рассмотрит Кировский районный суд.

Женщина является не единственным фигурантом. Расследование в отношении остальных участников продолжается. Лекарства похищались не только в онкологическом диспансере, но и в других медучреждениях. Средства были выделены в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Фото: ВКонтакте / Городской клинический онкологический диспансер