В Петербурге задержали 16 человек по делу о похищенных лекарствах для онкобольных

Накануне правоохранители провели обыски в 35 местах.

Шестеро подозреваемых в деле о хищении лекарственных препаратов для онкобольных могут быть арестованы. По информации "Фонтанки.ру", накануне в полицию доставили 16 человек.

Их подозревают в похищении дорогостоящих препаратов, которые были выделены в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Как ранее рассказала пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по версии следствия, препараты для лечения онкобольных похищались в медицинских организациях, после чего их продавали оптом и в розницу. Обыски провели в 35 местах. По данным издания, они затронули также и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Городского онкологического диспансера, Областного онкологического диспансера.

Подозреваемых задержали на двое суток, 10 из них опустили домой с подпиской о невыезде.

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