Полицейские Петербурга раскрыли схему хищения лекарств для онкобольных на 100 млн рублей

Препараты были выделены в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Правоохранители раскрыли преступную схему похищения лекарственных препаратов на миллионы рублей. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сегодня, 10 октября, сотрудники МВД совместно с оперативниками СЭБ ФСБ России провели серию обысков в рамках уголовного дела по статье "Кража". По версии следствия, препараты для лечения онкобольных похищались в медицинских организациях, после чего их продавали оптом и в розницу. В пресс-службе прокуратуры Петербурга отметили, что препараты на общую сумму в 100 млн рублей были выделены в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В результате 35 обысков были изъяты документы, печати и штампы различных организаций, деньги и лекарственные препараты. Более 15 человек доставили в полицию, они могут быть причастны к преступлению.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что правоохранители проверили "ночную жизнь" Адмиралтейского района.

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