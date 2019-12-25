Правоохранители проверили "ночную жизнь" Адмиралтейского района

Сотрудники МВД посетили бары района.

Правоохранители не остановились на поисках "резиновых" квартир в Адмиралтейском районе, и решили пройтись по местным заведениях. Без выявленных нарушений в сфере реализации алкогольной продукции не обошлось, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Так, например, полицейские изъяли баллоны с закисью азота в заведении на Гороховой. Их отправили на экспертизу для последующего решения о возбуждении уголовного дела. Также в заведении на Конногвардейском бульваре у шести посетителей обнаружили пакетики с наркотиками. Граждан доставили в полицию для привлечения к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Рейд стал продолжением проверок, которые правоохранители провели ранее, когда искали "резиновые" квартиры и мигрантов.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области