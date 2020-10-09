Полицейские искали "резиновые" квартиры и мигрантов в Адмиралтейском районе

В некоторых домах выявили нарушителей.

Вчера, 8 августа, полицейские провели профилактический рейд по Адмиралтейскому району. Прежде всего они искали "резиновые" квартиры, с проживающими в ним иностранными гражданами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Более 50 полицейских проверили 62 жилых дома и обнаружили около 20 сдаваемых под наем квартир. В четырех из них выявили массовое проживание иностранных граждан, 15 мигрантов доставили в полицию из-за нарушения миграционного законодательства.

Три квартиры подозреваются в незаконном использовании под хостелы.

Кроме того, в 11 домах был открыт доступ в чердачные помещения. Это означает, что уровень инженерной защищенности домов был недостаточным, и там могут проводиться экскурсии по крышам, что запрещено.

Неделю назад полицейские провели рейд на улице Рубинштейна в поиске мигрантов и незаконных мини-отелей. Тогда пообещали, что рейды будут регулярными.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО