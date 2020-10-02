Видео: полицейские искали мигрантов и незаконные мини-отели на улице Рубинштейна

Полицейские провели масштабный профилактический рейд на улице Рубинштейна. Прежде всего правоохранители искали квартиры, которые незаконно сдаются в аренду, а также иностранных граждан, которые незаконно находятся в Петербурге. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Кроме того, сотрудники полиции проверили уровень инженерной укрепленности чердаков и подвалов жилых домов. Не обошли стороной и бизнес-центры, магазины, торговые точки.
В общем сложности были проверены 33 жилых дома. В одном из них обнаружили мини-отель, который может оказаться незаконным. В ходе рейда полицейские выявили 12 иностранных граждан, которые нелегально пребывают в РФ.
Осмотр жилых домов показал, что 14 технических помещений не были оборудованы должным образом. Массово проверять жилой сектор пообещали и в других районах города.
С 20 октября улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все