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В Смольном официально сообщили об ограничении движения транспорта на Рубинштейна
Сегодня, 11:40
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nadezhda_sib

В Смольном официально сообщили об ограничении движения транспорта на Рубинштейна

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Некоторые категории автомобилистов проезжать смогут.

С 20 октября на улице Рубинштейна вводится ограничение движения транспорта в выходные и праздничные дни. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что это делается для удобства петербуржцев и гостей города.

На улице установят дорожные знаки 3.2. "Движение запрещено" и 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни". 

Ограничение не коснется транспортных средств, которые обслуживают предприятия, которые находится на территории. Также транспортом смогут пользоваться граждане, которые проживают или работают в обозначенной зоне или обслуживают их. Автомобилям со знаком "Инвалид", управляемые инвалидами I и II группы или перевозящие таких инвалидов и детей-инвалидов, проезд также будет разрешен. 

Конролировать соблюдение законодательства будет ГИБДД. 

Ранее  мы писали, что на главной улице баров Петербурга начался эксперимент по саморегулированию.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: пешеходы, проезд, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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