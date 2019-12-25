В Смольном официально сообщили об ограничении движения транспорта на Рубинштейна

Некоторые категории автомобилистов проезжать смогут.

С 20 октября на улице Рубинштейна вводится ограничение движения транспорта в выходные и праздничные дни. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что это делается для удобства петербуржцев и гостей города.

На улице установят дорожные знаки 3.2. "Движение запрещено" и 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни".

Ограничение не коснется транспортных средств, которые обслуживают предприятия, которые находится на территории. Также транспортом смогут пользоваться граждане, которые проживают или работают в обозначенной зоне или обслуживают их. Автомобилям со знаком "Инвалид", управляемые инвалидами I и II группы или перевозящие таких инвалидов и детей-инвалидов, проезд также будет разрешен.

Конролировать соблюдение законодательства будет ГИБДД.

Ранее мы писали, что на главной улице баров Петербурга начался эксперимент по саморегулированию.

Фото: пресс-служба ККИ