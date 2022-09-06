ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и "М.К.У."

Обыски провели в 46 регионах страны.

В регионах России провели обыски у 187 участников интернет-сообществ "Колумбайн"* и радикальной неонацистской группировки с Украины "М.К.У.". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Обыски провели в 46 регионах страны, в результате которых у 30 человек изъяли холодное оружие, а также средства связи с "с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера". Кроме того, в них обнаружили переписки с украинскими идеологами массовых убийств и участниками нацформирований.

В ФСБ добавили, что силовые структуры получили доступ к фото- и видеоматериалам с инструкциями по применению самодельных взрывчатых и зажигательных устройств.

Ранее ФСБ сообщила о соучастнике убийства Дугиной.

Видео: Telegram / РИА Новости

* – движение признано террористическим и запрещено в России.