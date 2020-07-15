ФСБ сообщила о соучастнике убийства Дугиной

Он покинул Россию за день до совершения убийства журналистки.

К убийству журналистки Дарьи Дугиной помимо Натальи Вовк был причастен еще один член украинской диверсионной группы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Подозреваемым стал гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович. Сообщается, что он прибыл в Россию транзитом через Эстонию в конце июля и покинул страну за день до совершения убийства Дугиной.

В ФСБ уточнили, что Цыганенко передал Вовк поддельные автомобильные номера и документы, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство.

Ранее Захарова заявила, что Запад игнорирует данные расследования убийства Дарьи Дугиной.

Видео: ЦОС ФСБ