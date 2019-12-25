Захарова заявила, что Запад игнорирует данные расследования убийства Дарьи Дугиной

В МИД РФ рассказали о том, что правоохранители предоставили доказательную базу по убийству журналистки.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Запад игнорирует предоставленные Москвой данные расследования убийства журналистки Дарьи Дугиной. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире проекта "Соловьев Live". эксперт добавила, что страны занимаются искажением реальности. Спикер напомнила Владимиру Соловьеву о том, что дарья Дугина занималась той сферой деятельности, которая "так тщательно охраняется именно западным либеральным сообществом".

Кто ее отец, мать, друзья - это не имеет значения, произошло жестокое и кровавое преступление. Мало того, это человек, который имел гражданскую позицию. Запад тогда тем более должен встать на дыбы, этого не происходит. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила о том, что российские правоохранительные органы предоставили весь массив доказательной и фактологической базы в кратчайшие сроки. Речь идет о фотографиях, видеозаписях, документах, которые игнорируются Западом. Мария Захарова уточнила, что реальность искажается Западом также, как это происходило 200, 300 и сто лет назад.

Папа римский сожалеет о гибели Дарьи Дугиной.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live