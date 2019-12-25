Папа Римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны

Понтифик вспомнил о невинных жертвах кризиса.

Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта к прекращению боевых действий на Украине. При этом понтифик упомянул в контексте гибель российской журналистки Дарьи Дугиной. Трагедию он счел примером "безумия войны", за которую "расплачиваются невинные". Такие сведения Франциск предоставил во время проведения традиционной всеобщей аудиенции. Он призвал Господа молиться о "возлюбленном народе Украины", который на протяжении уже шести месяцев терпит "ужас войны". Священнослужитель надеется на принятие конкретных шагов по прекращению боевых действий, а также угрозы ядерной катастрофы на территории Запорожской АЭС.

Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну. И те, кто зарабатывают на войне и на торговле оружием, преступники Папа Римский Франциск

Папа Франциск объяснил общественности о том, что думает о многочисленных погибших, беженцах, раненых, российских и украинских детях, которые стали сиротами из-за конфликта между странами. Он напомнил, что сироты не имеют национальности вне зависимости от того, кем были их родители. В Ватикане назвали войну безумием и жестокостью, за которую платят невинные жертвы.

Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дугиной новым звеном в цепочке лжи.

Фото и видео: YouTube / EWTN